Coronavirus: Fontana, 'Mattinzoli ricoverato, il nostro in bocca al lupo'

Milano, 2 mar. (Adnkronos) - L'assessore della Lombardia Alessandro Mattinzoli è stato ricoverato per il coronavirus. Lo dice il governatore Attilio Fontana, con un messaggio in diretta video su Facebook: "In bocca al lupo al nostro assessore Mattinzoli, che è stato ricoverato perché affetto da Coronavirus, lo salutiamo con affetto e gli mandiamo un 'in bocca al lupo', convinti che a breve ricomincerà a tornare in Regione a combattere con noi".