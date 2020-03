Roma: Salvini, 'grillini al 4%, romani non vogliono più saperne di Raggi'**

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "I grillini hanno preso il 4% nella città che governano, neanche i romani vogliono più saperne della Raggi. Lavoriamo a un'alternativa seria e concreta". Così Matteo Salvini, in una diretta Facebook in cui non manca un commento sulle suppletive a Roma che hanno visto l'affermazione del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.

Il leader della Lega ne ha anche per i dem. "Mi spiace per la sconfitta della democrazia nel collegio di Roma - dice - il Pd festeggia perché è stato eletto un loro parlamentare, ma se vota il 17% non è una vittoria per nessuno".