Migranti: E.Letta, 'nuovo trattato per ricollocamento in Ue, basta miopia'

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Nuova crisi #migranti. E la miopia parallela di" chi dice "chiudiamo tutto così non vengono" e chi dice "il problema non è più acuto come anni fa, occupiamoci d’altro. No! Ci vuole un #NuovoTrattato con meccanismi di ricollocamento solidale tra tutti gli Stati ed un efficace Corpo frontaliero Ue". Lo scrive Enrico Letta su twitter.