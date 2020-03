Coronavirus: Fontana, 'sto bene, non ho alcun sintomo'

Milano, 2 mar. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sta bene dopo i primi cinque giorni di quarantena presi dopo il contagio di una sua stretta collaboratrice. "Sto bene, non ho alcun sintomo del Coronavirus. Ho fatto questa scelta per tutelare tutte le persone che lavorano con me", dice in un'intervista a Libero.

Le sue giornate, spiega, "non sono cambiate di molto. Sono impegnato 12/13 ore al giorno in riunioni e incontri, dove tutti indossiamo la mascherina. Poi, la sera dormo nella stanza sopra al mio ufficio". Quanto alla sua famiglia, spiega nell'intervista, si è tranquillizzata. "All’inizio, soprattutto i miei figli non capivano bene quello che mi stava succedendo. Quando ho spiegato loro che non ero malato e che queste precauzioni erano prese per tutelare gli altri, si sono tranquillizzati. Direi che sono tornati alla loro vita normale".