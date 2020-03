Coronavirus: Borrelli, 'domani 400mila mascherine per ospedali'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "In questi giorni ci siamo attivati per reperire le mascherine. Domani sera arriveranno 400mila mascherine che andremo a distribuire già da dopodomani tra tutte le regioni per gli ospedali". Lo dice il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, a 'Che tempo che fa'.

"Le mascherine sono di diverso tipo, ad esempio ffp2 e ffp3 per il personale sanitario, ma ci sono anche le mascherine chirurgiche che hanno la stessa efficacia".