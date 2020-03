Coronavirus: Tavares, 'in Ue adottate misure pragmatiche e di buon senso'

Parigi, 1 mar. (Adnkronos) - "La gestione dell'emergenza coronavirus in termine di trasparenze è di ottimo livello. In Europa abbiamo dimostrato che sappiamo applicare delle misure pragmatiche e di buon senso". Ad affermarlo, ai microfoni della radio francese 'Rtl', è il presidente del Consiglio di gestione del gruppo Psa, Carlos Tavares in merito all'emergenza coronavirus.

Il numero uno del gruppo francese Psa non si sbilancia sull'impatto dell'emergenza su Psa. "E' ancora troppo presto per dirlo", spiega Tavares. La cancellazione del Salone di Ginevra, invece, avrà un impatto finanziario "di qualche milione", rileva. "Ci rammarichiamo per la sua cancellazione ma in questa fase è necessario rigore e disciplina nel rispettare le norme perché queste fanno la differenza quando c'è un'emergenza".