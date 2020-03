Coronavirus: primo morto in Thailandia

L'Ocse taglia di 0,4 punti stima Pil Italia: crescita 2020 a zero

Roma, 2 mar. (askanews) - L'Ocse ha consistentemente rivisto al ribasso le previsioni di crescita globali e dell'Italia a seguito dell'esplosione del coronavirus, che sta arrecando "gravi danni" all'economia. L'ente parigino prevede ora per l'Italia una crescita 2020 a zero, ovvero 0,4 punti percentuali in meno rispetto alle stime dell'Economic Outlook dello scorso novembre. Sul 2021 ha invece ...