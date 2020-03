Coronavirus: Fontana, 'per scuole e asili attività sospesa anche settimana prossima'

Milano, 29 feb. (Adnkronos) - "È in corso la riunione con il premier Giuseppe Conte e gli altri presidenti delle Regioni. Per ora l’unica notizia che posso anticipare, soprattutto nel rispetto delle famiglie, è che anche la prossima settimana l’attività didattica delle scuole e degli asili resta sospesa. Vi aggiornerò non appena avremo altre notizie certe". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.