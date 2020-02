Migranti: Sea watch attracca a Messina

Palermo, 27 feb. (Adnkronos) - È arrivata al porto di Messina la nave Sea Watch 3 con a bordo 194 migranti soccorsi nei giorni scorsi dalla ong tedesca. La nave ha attraccato nonostante l'appello lanciato dal presidente della Regione Nello Musumeci al premier Giuseppe Conte in cui chiedeva di cambiare porto. E che la caserma non avesse i criteri per ospitare i migranti in quarantena.