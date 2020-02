Coronavirus: Casellati, 'misure adottate necessarie, vicina a famiglie'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Le misure adottate" per ridurre la diffusione del coronavirus "sono necessarie per salvaguardare il nostro Paese dal punto di vista della sicurezza sanitaria e sociale, per non ingenerare panico". Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, al Tg2.

"Soffro per questa emergenza e sono vicina alle famiglie delle vittime, che non sono numeri ma sono persone che vivono un dramma, e sono vicina a tutte le famiglie che stanno subendo il disagio di questa situazione".