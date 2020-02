Milleproroghe: Matrisciano (M5S), 'prorogati termini per turnover Pa'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Con il decreto Milleproroghe approvato al Senato consentiamo la proroga dei termini fino al 31 dicembre 2020 per incentivare il turn over nella Pubblica amministrazione, sostituire coloro che sono andati in pensione con Quota 100, assumere giovani nel corso di quest’anno. La misura riguarda anche i corpi di polizia, i Vigili del Fuoco e i ricercatori delle nostre università. Stiamo lavorando per il Paese senza sosta e continueremo a farlo a testa alta, dando dimostrazione, come sta facendo il Governo impegnato nell'emergenza Coronavirus, di lavorare nell'interesse dei cittadini e de Paese". Lo afferma la senatrice del M5S Susy Mastrisciano, dopo il via libera al decreto Milleproroghe al Senato.

"Già con la legge di Bilancio - ricorda la senatrice-, approvata a dicembre, siamo riusciti, dopo anni di attesa e giuste rivendicazioni, ad adeguare gli stipendi dei Vigili del Fuoco, da sempre in prima linea per fronteggiare le emergenze, a quelli delle altre Forze di Polizia".

Ora, aggiunge, "con il decreto Milleproroghe, diamo la possibilità di assumere nuovi operatori nel comparto difesa e sicurezza e nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Per queste figure che svolgono un ruolo importantissimo per la sicurezza dei cittadini - conclude - consentiamo con una deroga, rispetto a quanto previsto dalla legge, di rafforzare questi comparti e valorizzare il loro indispensabile lavoro per la collettività".