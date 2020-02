Milleproroghe: Auddino (M5S), 'ok a cigs lavoratori Mercatone Uno'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Con il via libera al decreto Milleproroghe diamo attenzione anche ai molti lavoratori della grande distribuzione rimasti senza lavoro a causa di gestioni fallimentari e cessioni scellerate. Stiamo parlando in particolare dei lavoratori di Mercatone Uno ai quali era stata riconosciuta la cassa integrazione straordinaria. Con il questo provvedimento riusciamo ad aumentare l’assegno che spetta ai cassaintegrati che verrà calcolato in base alle condizioni di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli". Lo afferma in una nota il senatore del M5S Giuseppe Fabio Auddino, dopo l'ok al Senato al decreto Milleproroghe.