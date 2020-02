Coronavirus: odg Iv, 'ulteriori misure, rischi pesantissimi effetti su economia'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “L’emergenza economica conseguente da quella sanitaria provocata dal Coronavirus, renderà con ogni probabilità necessari ulteriori interventi normativi. Italia Viva ritiene per questo indispensabile il ricorso a una serie di strumenti aggiuntivi rispetto a quelli predisposti dal governo, anche al di fuori delle aree strettamente interessate”. Lo dichiara Sara Moretto, capogruppo di Italia Viva in Commissione Attività produttive, a proposito dell’ordine del giorno presentato, con parere favorevole del governo, a firma Moretto, Di Maio, Mor, Gadda, De Filippo.

“Queste misure da adottare – continua – contenute in un nostro Odg, sono, tra le altre: contrastare i blocchi alla circolazione di merci e persone; una più estesa sospensione sia degli adempimenti tributari e contributivi che di rate, mutui bancari, del pagamento delle utenze, nelle regioni coinvolte dall’emergenza; abbreviare l’accesso agevolato ai Fondi di Garanzia per le attività danneggiate dall’emergenza (come il calo e la disdetta delle prenotazioni turistiche o dei servizi di trasporto)".

Ed ancora: "L’accesso agevolato al credito per le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti all’emergenza; benefici fiscali e accesso alla cassa integrazione per sostenere i lavoratori e le imprese a vario titolo colpiti dalle misure di contenimento; misure a sostegno delle imprese che fanno ricorso a lavoratori stagionali o che effettuano investimenti finalizzati ad attivare o ampliare le possibilità di telelavoro per i propri dipendenti".