Coronavirus: Confindustria, operative prime misure ma servono interventi straordinari**

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Sono operative le prime misure per fronteggiare l'emergenza coronavirus ma "servono interventi straordinari e un continuo confronto". A sostenerlo è Confindustria dopo che si sono svolti nei giorni scorsi i primi incontri con il governo per definire le misure più urgenti per consentire alle imprese di fare fronte all'emergenza Coronavirus. In linea generale, per Confindustria è prioritario "il mantenimento della continuità produttiva, garantendo continuità nei flussi di approvvigionamento e di distribuzione, nonché interventi specifici sulle dinamiche occupazionali, sugli ammortizzatori sociali e a sostegno della liquidità delle imprese, anche al di fuori della cd. zona rossa. Inoltre è necessario un continuo confronto con i rappresentanti delle imprese per arrivare a decisioni efficaci e condivise per il sostegno alle attività produttive, che stanno già subendo ripercussioni molto negative legate all’epidemia".