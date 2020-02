Coronavirus: Orlando-Vazio, 'da regione Liguria seri ritardi'(2)

(Adnkronos) - "Anche per capire -continuano Orlando e Vazio- per quale motivo, pur a fronte di diverse iniziative di comunicazione della Giunta Regionale, medici di base, operatori delle strutture sanitarie e Sindaci abbiano operato sino a domenica 23 febbraio senza strumenti di protezione adeguati e senza precise linee guida, mentre i primi focolai sono emersi venerdì 21 febbraio".

"Il problema più grave e urgente è che ancora adesso i Sindaci e le Forze dell’Ordine non sarebbero informati sul come usare i poteri coercitivi che le Ordinanze e i decreti dello Stato hanno messo a disposizione. I Sindaci, pur facendo il possibile, si trovano, come i medici di base, gli infermieri e i volontari, in trincea a fronteggiare un’emergenza e combattere una guerra al buio, senza le necessarie protezioni di sicurezza e senza il supporto e il coordinamento giuridico e sanitario della Regione. Cresce la consapevolezza che il Coronavirus non costituisce un pericolo di vita per la maggior parte della popolazione, ma esiste la preoccupazione che le persone più fragili, gli anziani e gli immunodepressi, possano correre gravi rischi per la propria salute”.