Milleproroghe: Conzatti (Iv), 'bene ripristino autonomia su norme sanità'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Grazie all'approvazione di un emendamento al decreto Milleproroghe, la Provincia autonoma di Trento non dovrà attenersi ai limiti annui di spesa previsti dalla normativa statale vigente in materia di sanità. Ciò consentirà alla nostra Provincia di proseguire ancora in ambito sanitario il suo percorso virtuoso dovuto all'autonomia. Questa norma, che prevede l'esclusione delle Province autonome dall'applicazione dei nuovi tetti di spesa per il personale sanitario, evita eventuali controversie che si sarebbero potute verificare con l'amministrazione centrale, laddove vi sono materie governate in maniera concorrente tra Stato e Regioni" lo dichiara la Senatrice Donatella Conzatti, capogruppo di Italia Viva in commissione bilancio.