Coronavirus: ordinanza Musumeci, pulizia straordinaria su mezzi e disinfettanti per le mani

Un italiano premiato all'Underwater Photographer of the Year 2020

Napoli, 29 feb. (askanews) - C'è anche il fotografo italiano Pasquale Vassallo tra i premiati del concorso internazionale per le migliori foto subacquee del 2020, Upy - Underwater photographer of the year, tra i più importanti al mondo. Questa foto che ha immortalato un tonno che lotta nella rete nei suoi ultimi istanti di vita, s'intitola "Last Dawn, Last Gasp" e ha ricevuto il primo premio come ...