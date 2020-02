Milleproroghe: Parrini, 'si apre fase crescita, sostegno a imprese e famiglie'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Con l'approvazione del decreto Milleproroghe si apre una fase di crescita e coesione sociale per il Paese. Il provvedimento contiene infatti misure per la pubblica amministrazione, per l'assunzione e la stabilizzazione dei precari, interventi per rafforzare l'amministrazione della giustizia, nuove risorse per le forze di polizia e dei vigili del fuoco, oltre al bonus verde, le agevolazioni ai Comuni che fanno efficientamento energetico, e il rafforzamento e l'estensione del sostegno al reddito per i lavoratori che si trovano in zone complesse". Lo ha dichiarato il senatore del Pd Dario Parrini in dichiarazione di voto in aula.

"Tutte misure che danno risposte concrete alle esigenze delle imprese e delle famiglie, affrontando molte emergenze. Votando contro l'opposizione ha dimostrato soltanto disinteresse e di non avere a cuore il bene degli italiani".