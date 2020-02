Coronavirus: Fidanza (Fdi), 'assurdo che Parlamento europeo ci mette in quarantena'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “Ebbene sì, con una decisione assurda il Parlamento europeo ci ha messo in quarantena. Quello che da noi viene previsto soltanto per chi risiede o ha avuto contatti con la 'zona rossa' viene arbitrariamente esteso ai parlamentari eletti in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. Ovviamente nessuna limitazione ai colleghi francesi o tedeschi che vengono dalle zone dove ci sono stati i pochi (troppo pochi) casi segnalati. Inaccettabile. Il nostro diritto/dovere di rappresentarvi non può essere compresso senza motivo. Ci faremo sentire!”. Lo scrive su Facebook il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza.

“Mi sono fatto promotore -aggiunge- di una lettera dei capidelegazione italiani indirizzata ai vertici del Parlamento affinché prevalga il buon senso e non si proceda ad una arbitraria discriminazione degli europarlamentari italiani”.