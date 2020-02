Coronavirus: Amendola con ambasciatori Ue, 'grande fiducia nostri partner'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "A Roma con gli ambasciatori Ue e la Presidenza Croata un'occasione per fare il punto su #Coronavirus e per rassicurare sul lavoro che stiamo facendo. Grande attenzione e fiducia da parte dei nostri partner europei. Siamo l'Italia e uniti dobbiamo superare questa emergenza". Lo scrive su twitter il ministro per le Politiche Ue, Enzo Amendola.