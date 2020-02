Coronavirus: Casarini (Mediterranea), 'Musumeci su Sea Watch? Sciacallaggio per fini elettorali'

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) - "Le dichiarazioni del governatore della Sicilia Musumeci che oggi si scaglia contro l'assegnazione del porto di Messina alla nave Sea Watch 3, che ha a bordo 194 persone salvate da naufragio nel Mediterraneo centrale, hanno il sapore disgustoso dello sciacallaggio, fatto solo per fini politico elettorali. Davvero una operazione 'di bassa Lega' e infatti subito applaudita dal gran maestro della creazione della paura per fini elettorali, l'ex ministro degli Interni e animatore di Papeete beach". Lo scrive, sul suo profilo Facebook, Luca Casarini di Mediterranea Saving Humans.

"Se non fosse chiaro che questi signori tutto hanno in mente fuorché la sicurezza e la salute dei cittadini, sarebbe da chiedere se ad esempio la nave da crociera che due giorni fa ha sbarcato a Palermo qualche migliaio di persone, molte provenienti dal nord Italia, abbia avuto lo stesso trattamento della Sea Watch - aggiunge - O sarebbe da chiedere in base a quali protocolli sanitari, persone salvate da naufragio non possono eventualmente essere messe sotto osservazione in strutture a terra. Ma usare il panico di questi giorni per speculare è una operazione troppo ghiotta. Questo è un virus più pericoloso di molti altri. Perché fa soffrire inutilmente donne uomini e bambini e rende stupidi non appena ti prende il cervello".