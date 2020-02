Palermo: accordo Unipa-Amat, car e bike sharing gratuiti per studenti (2)

(Adnkronos) - "Puntare su car e bike sharing, con riferimento al mondo universitario, è un atto dovuto, considerando che gli studenti di oggi saranno i professionisti di domani - ha commentato il presidente Amat Michele Cimino - Si pensi alle famiglie degli studenti fuorisede che hanno oggi la certezza di avere assicurata una mobilità funzionale e sostenibile per i propri figli attraverso l’utilizzo dei tram, dei bus e bike sharing in città e del car sharing su tutto il territorio siciliano".

Il bando per accedere alla gratuità dell’abbonamento sarà pubblicato lunedì 2 marzo e scadrà venerdì 20 marzo. Il servizio sarà attivo a partire da lunedì 30 marzo. Il Servizio amiGO car sharing sarà esteso con l’istituzione di un ulteriore parcheggio, oltre ai due già esistenti, nel Campus universitario di viale delle Scienze e nelle sedi decentrate di Agrigento, Caltanissetta e Trapani. Lo stesso avverrà per il bike sharing che sarà esteso con l’istituzione, oltre ai due già esistenti, di un ulteriore cicloparcheggio nel Campus di Viale delle Scienze e di cicloparcheggi nelle sedi di via Archirafi, Sant’Antonino, e all’ex Hotel de France. Per tutta la comunità universitaria sarà attivato uno specifico piano tariffario che prevede sconti al 50%.