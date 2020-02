Coronavirus: Renzi, 'liti assurde, io ho rinunciato a discutere con Conte'**

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Voglio essere molto chiaro. Innanzitutto zero polemiche tra rappresentanti delle istituzioni. Assurdo litigare in momenti del genere. Io per primo ho rinunciato alla discussione con il premier sulle note vicende delle scorse settimane perché in emergenza ci si aiuta, non ci si fa la guerra". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Anche per questo trovo importante che Regioni e Stato Centrale si diano una mano, si diano la mano. Non le scaramucce di questi giorni, ma la leale cooperazione istituzionale. Sappiamo che c’è confusione nell’attribuzione di competenza e anche per questo eravamo intervenuti sul punto con la riforma costituzionale, poi fallita, di quattro anni fa. Ma, visto che non siamo riusciti a cambiare la Costituzione, c’è da sperare che il buon senso provveda", conclude.