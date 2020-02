Coronavirus: Le Maire, 'c'è rischio per economia mondiale, -0,1 punto su pil in Francia' (2)

(Adnkronos) - A preoccupare sono le ripercussioni legate alla rallentamento dell'attività nei porti cinesi che "pesano sugli approvvigionamenti di alcuni settori e che creano problemi di logistica". Proprio per questo, sostiene Le Maire, "dobbiamo trarre delle conseguenze da questa situazione" e "rilocalizzare alcune attività strategica in Francia o in Europa: sono mesi che dico che bisogna rafforzare la sovranità e l'indipendenza dei nostri paesi".

In particolare Le Maire sottolinea il rischio di una dipendenza cinese da parte dell'economia francese soprattutto per alcuni prodotti: "l'80% dei principi attività dei prodotti farmaceutici sono prodotti in Cina. Non possiamo continuare così. Proprio per questo è positiva la decisione di Sanofi di rimpatriare una parte della sua produzione. Dobbiamo garantire la nostra indipendenza economica".