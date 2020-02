Coronavirus: messa inizio Quaresima in diretta tv da Cripta Duomo Milano

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - La messa della prima domenica di Quaresima 1 marzo sarà trasmessa in diretta tv e celebrata dall'Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, nella Cripta del Duomo di Milano. Le famiglie di fedeli potranno seguirla su TgrLombardia - Rai 3 per tutto il territorio regionale a partire dalle ore 11, fa sapere la Diocesi, spiegando che si tratta di un'iniziativa che "non ha precedenti" ed è nata "per ottemperare alle misure emanate dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, di concerto con il Ministro della Salute, Roberto Speranza", per contenere il contagio da Covid-19.

"Sempre allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, pur in questo momento del tutto eccezionale, come previsto dal diritto canonico nei casi in cui non è possibile partecipare all’Eucarestia, l’Arcivescovo invita i fedeli alla preghiera individuale e in famiglia, utilizzando il sussidio disponibile sul portale www.chiesadimilano.it", spiega una nota.

In questo tempo di Quaresima, anche i canali social della chiesa di Milano saranno 'super attivi' e sarà possibile iniziare la giornata "condividendo direttamente con l’Arcivescovo una intenzione di preghiera per la pace con particolare riferimento alle situazioni di sofferenza e di guerra più dimenticate nel mondo. L’Arcivescovo pronuncerà le intenzioni di preghiera alle ore 6.28 dalla cappella arcivescovile. Il collegamento avverrà attraverso il portale della Diocesi di Milano al link www.chiesadimilano.it/6e28 e sugli account ufficiali dei canali social diocesani (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28.