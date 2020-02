Pd: Vaccari, 'condanniamo post segretario Casciana Terme Lari contro Iv'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Condanniamo con forza quanto detto dal segretario Pd di Casciana Terme Lari, Samuele Agostini, che in un post su Facebook ha rivolto nei confronti di Italia Viva parole infamanti e offensive. Nella comunità democratica non troverà mai spazio l'odio e l'insulto contro i quali ci battiamo e ci batteremo senza guardare in faccia a nessuno". Così in una nota il responsabile organizzazione del Pd Stefano Vaccari.