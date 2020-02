Coronavirus, le news di Adnkronos Salute free sul tuo sito

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Al fine di contribuire alla divulgazione di informazioni certe e verificate in merito al Coronavirus per arginare allarmismi ingiustificati e il dilagare di fake news, Adnkronos Salute ha preso la decisione di mettere gratuitamente a disposizione degli editori digitali le news più rilevanti e la nostra produzione esclusiva e specialistica.

Da anni impegnati quotidianamente per un’informazione di assoluta qualità in un ambito tanto delicato come la sanità e il benessere delle persone, in un momento di difficoltà per tutto il paese, le istituzioni, le imprese e i cittadini, abbiamo valutato di fondamentale importanza la comunicazione di informazioni qualificate sull’emergenza in atto attraverso una operazione volta alla massima diffusione delle notizie realmente più significative per i lettori.

Per ricevere e pubblicare immediatamente le news sarà sufficiente inviare una mail a dsb@adnkronos.com indicando nell’oggetto “Coronavirus News Adnkronos” .