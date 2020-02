Coronavirus: Sibilia, 'ne usciremo a testa alta'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo eseguito 9462 test. Siamo il Paese che ha effettuato più controlli in Europa. Il 95% è risultato negativo. Dal coronavirus il 97% guarisce; Abbiamo la piena fiducia da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità; il governo italiano ha stanziato 300 milioni a supporto del Made in Italy; stiamo sperimentando con successo lo 'smart working' (a regime 8,36 milioni di lavoratori) e le lezioni scolastiche a distanza in cinque regioni italiane: i docenti non perdono lo stipendio e gli alunni non perdono l’anno scolastico. Rimborso per i genitori che hanno già pagato le gite scolastiche poi annullate; nessun Paese in Europa ha inibito i voli da e verso l’Italia; tutto il sistema Paese è concentrato sul contenimento dell’emergenza, il governo è al lavoro h24 sulle misure, in costante raccordo con le massime autorità scientifiche; mascherine e materiale di protezione a sufficienza per tutte le regioni colpite; già operative misure a tutela della salute per i lavoratori della Pubblica amministrazione (disinfettanti, disinfezioni speciali, controlli capillari degli accessi); la macchina della sicurezza pubblica sta funzionando perfettamente. Grazie a Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Esercito, Aeronautica, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizie locali; il nostro modello di gestione dell’emergenza e la qualità del nostro sistema sanitario e dei nostri operatori di sicurezza è oggetto di studio in Europa come modello di gestione delle crisi". Lo scrive su Facebook, in un elenco di dieci punti, il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, del Movimento 5 stelle.