Corruzione: Bernini, 'da Consulta sentenza Spazzagoverno'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Le motivazioni della Consulta sulla irretroattività dello 'Spazzacorrotti' -nella parte in cui nega le misure alternative alla detenzione- ristabiliscono un principio sacrosanto della civiltà giuridica sancito dalla nostra Costituzione. Una sentenza che per noi è 'Spazzagoverno', un alto monito alla deriva giustizialista di questa maggioranza, che però fa orecchie da mercante e persevera come se nulla fosse con l’abolizione della prescrizione e l’uso sempre più indiscriminato delle intercettazioni. Un motivo in più per mandare a casa questo governo illiberale". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Forza Italia al Senato.