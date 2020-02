Coronavirus: Comune Palermo, 'scuole non sono chiuse, sono sospese le attività didattiche'

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) - "Nessuna scuola è chiusa e nessun ufficio comunale è chiuso". E' quanto ribadisce il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. "L'ordinanza regionale, che si attende a breve, chiarisce che sono sospese le attività didattiche, quindi le attività d'ufficio proseguono. - si legge in una nota - L'ordinanza assegna alle scuole questo tempo per effettuare pulizie e per valutare con la protezione civile regionale eventuali interventi di sanificazione, i cui costi saranno eventualmente a carico appunto della Protezione Civile regionale".