Coronavirus: Rampelli, 'dopo parole Gentiloni Parlamento sostenga odg Fdi'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “Noto con piacere che il commissario europeo Gentiloni stimola l’Europa ad adottare per il contenimento del coronavirus le stesse misure utilizzate per gli interventi post sisma, chiedendo all’Ue di non conteggiare questi investimenti nel rapporto deficit/Pil. Esattamente come Fdi ha proposto nei giorni scorsi, formalizzando un ordine del giorno che sarà discusso e approvato, ci auguriamo, nelle prossime ore. È una buona notizia, ci aspettiamo che l’intero Parlamento sostenga la nostra proposta”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato Fdi e vicepresidente della Camera.