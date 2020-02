Palermo: Catania, 'sentenza Tar conferma utilità ztl'

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) - "L’ordinanza del Tar che conferma la ztl notturna è una buona notizia per la città, per la sua vivibilità, per la buona salute dei palermitani e per la tutela e salvaguardia del nostro ambiente. La bontà delle motivazioni, giuridiche ed ambientali, per istituire la ztl notturna è stata riconosciuta anche dal Tribunale che ha confermato che il Comune ha depositato 'una copiosa documentazione' che evidenzia la necessità dell’estensione temporale della ztl 'in ragione del considerevole flusso di traffico che si registrerebbe all’interno del centro storico nelle ore serali/notturne , con incremento significativo degli indici di inquinamento acustico ed atmosferico'". Così l'assessore all'Ambiente del Comune di Palermo Giusto Catania commenta la sentenza del Tar che ha respinto il ricorso di Confcommercio contro la ztl notturna.

"È ormai evidente - aggiunge - che la mobilità sostenibile e le politiche ecologiche sono un vantaggio anche per le attività economiche e questo sarà presto chiaro anche per gli esercenti che si sono opposti alla ztl notturna".