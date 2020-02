Coronavirus: Federlegno, 'Salone Mobile è scommessa, fiduciosi ma serve aiuto'

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Il settore del design e gli organizzatori del Salone del Mobile restano "fiduciosi", ma si aspettano sostegno da parte del Governo. E' il concetto ribadito più volte da Emanuele Orsini, presidente di Federlegno Arredo, il giorno dopo la decisione di confermare il Salone del Mobile, nonostante l'emergenza sanitaria, rinviandolo di due mesi.

"Ieri sera abbiamo chiesto un atto di responsabilità, di credere nell'economia del Paese, perché non si tratta solo di Milano. Se ci troviamo ad aprile a non aver risolto il problema - afferma - non parleremo del Salone del Mobile ma di come tenere aperte le aziende. Non possiamo pensare che all'estero l'Italia sia vista come un Paese che fa fatica a esportare le merci. Il Salone - continua - è formato da aziende eccellenti, che fanno arrivare da 184 Paesi buyer che comprano i nostri prodotti. L'unica cosa che ci hanno chiesto gli imprenditori è di non lasciarci soli". Per questo, la Federazione chiederà aiuto al Governo.

"Noi siamo fiduciosi e siamo qui che scommettiamo su una curva positiva. Se no tra un mese e mezzo parleremo di altro. Chiederemo a Ice, Mise e Ministero degli Esteri di darci una mano a far venire persone da tutto il mondo: giugno diventerà un mese importante per la concentrazione fieristica italiane e dobbiamo chiedere un grande sacrificio a tutti per fare sistema, non possiamo fare da soli".