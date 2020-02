Palermo: Ztl notturna, Tar 'nei weekend considerevole flusso traffico in centro storico'

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) - Per i giudici della prima sezione del Tar di Palermo, che oggi hanno respinto la richiesta di sospensiva della Ztl notturna presentata dai commercianti, dando così ragione al sindaco Leoluca Orlando, il ricorso "non appare - allo stato - assistito da sufficiente fumus boni iuris", tenendo conto soprattutto della "natura essenzialmente sperimentale delle modifiche apportate al disciplinare tecnico della Ztl centrale, con la previsione della mera estensione temporale delle limitazioni del traffico veicolare, già vigenti per l’orario diurno, anche in orario serale/notturno per i giorni di venerdì e sabato (e quindi diversamente articolata anche in ragione del periodo dell’anno), nonché nelle prime ore della domenica" (dalle mezzanotte alle 6, ndr).

Una rimodulazione oraria, che secondo il collegio presieduto da Calogero Ferlisi, "si deve rimanere ammessa anche in assenza di specifiche indicazioni nel contenuto dei provvedimenti impugnati e nelle more dell’eventuale aggiornamento del Pgtu, per un periodo non superiore a un anno".