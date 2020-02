Coronavirus: Luti (Salone Mobile), 'non possiamo far morire le imprese'

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - "Dobbiamo aiutare le imprese a riuscire a superare questo momento gravissimo, non possiamo farle morire". E' quanto afferma il presidente del Salone del Mobile, Claudio Luti, l'indomani della decisione di rinviare la manifestazione fieristica di due mesi. In un incontro a Milano, il presidente spiega come si è arrivati al rinvio. "Dopo aver sentito molti imprenditori e aziende di Paesi diversi ci siamo confrontati e abbiamo preso questa decisione: certamente non sappiamo l'evoluzione della psicosi che c’è in Italia data da questo problema sanitario. Se evolve positivamente - continua - saremo in grado di convincere i partecipanti a venire a giugno. Se non dovesse essere, dovremmo prendere altre decisioni". In ogni caso, "le imprese devono essere al centro, devono essere aiutate e seguite. Dobbiamo fare insieme a Governo, sindaco e regione un piano per aiutare le imprese. Non per venire al Salone ma per superare questo gravissimo momento economico: ricordiamoci che non ci sono solo grandi imprese ma anche piccole e medie".