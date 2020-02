Palermo: sì del Tar a ztl notturna, Sc 'Sarà una città più vivibile e ecologica'

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) - "In questi giorni come forza politica abbiamo aspettato con doveroso rispetto le decisioni del Tar. Oggi accogliamo con soddisfazione quanto ha stabilito il Tribunale rispetto alla conformità dell'atto che diventa una spinta ulteriore per proseguire su un percorso iniziato già diversi anni fa e che punta a migliorare la qualità della vita in città. Palermo città ecologica, rispettosa dell’ambiente e fautrice della mobilità sostenibile. L'istituzione della ztl renderà più vivibile il centro storico anche nelle ore notturne". Così i consiglieri comunali di Sinistra Comune Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando e Marcello Susinno commentano la sentenza del Tar che ha respinto il ricorso di Confcommercio Palermo contro l'istituzione della ztl notturna.