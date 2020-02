Palermo: sì del Tar a ztl notturna, Legambiente 'un altro passo per città sostenibile'

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) - "E' un altro piccolo passo per avere una città sostenibile e vivibile". Così Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, e Vanessa Rosano, presidente del circolo Legambiente Palermo, commentano la sentenza del Tar che ha respinto il ricorso di Confcommercio Palermo contro la ztl notturna.

"Con questo ulteriore passo è garantita la salute dei cittadini - sottolineano - Ci auguriamo che anche un’associazione come la Confcommercio non continui ad attestarsi su battaglie di retroguardia per difendere solo qualche commerciante, ma contribuisca al cambiamento nello stile di vita dei cittadini. Abbiamo vinto un’altra battaglia ma ancora la strada è lunga per rendere questa città vivibile: bisogna chiudere al traffico il centro storico e aumentare le piste ciclabili".