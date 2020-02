Sicilia: Lupo (Pd), 'riforma Musumeci su Crias ha paralizzato credito, bloccate istanze per 15mln'

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) - "La riforma della Crias voluta dal governo Musumeci ha paralizzato il credito agevolato alle imprese artigiane. Di fronte all'allarme delle organizzazioni di categoria, serve un intervento immediato per sbloccare le istanze pari a 15 milioni di euro". Così il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo che annuncia la presentazione di una interpellanza parlamentare su quanto sta accadendo alla Crias in merito alla mancata erogazione del credito agevolato a causa di numerose pratiche ferme ormai da tempo.

"Questa situazione sta determinando gravissime difficoltà per le imprese - aggiunge - I vertici regionali di Cna, Confartigianato, Claai e Casartigiani hanno prospettato uno scenario preoccupante ma, purtroppo, realistico: o si sbloccano i pagamenti relativi alle domande già presentate ed ancora in attesa, oppure migliaia di imprese artigiane dovranno abbassare la saracinesca. È inaccettabile che uno strumento finanziario, che dovrebbe servire a sostenere le pmi, si trasformi in una 'trappola' per gli imprenditori anche a causa della riforma di Crias e Ircac che invece di velocizzare il sistema lo ha ancora più rallentato".

"Bisogna sostenere il cuore pulsante dell'economia siciliana - conclude Lupo - lavoreremo affinché siano adottati gli interventi necessari per sbloccare i pagamenti alle imprese ed affinché nella prossima manovra economica siano inserite risorse e strumenti per la piccola e media impresa".