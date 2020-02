Coronavirus: Conte, ‘potremmo rivedere misure in base a evoluzione'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Le misure concordate" per contrastare il Coronavirus sono "molto rigorose e di massima cautela per contenere virus e infezione. Abbiamo disposto delle misure, ci aggiorneremo per vedere quali disporre nelle settimane successive". Le misure infatti "sono flessibili rispetto all'evoluzione" del virus, dunque "dopo una settimana le rivedremo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo in collegamento dalla Protezione Civile a 'L'Aria che tira' su La7.