Coronavirus: Palermo, blitz della Gdf contro forme di sciacallaggio per aumento prezzi

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) - Il Comando Provinciale della GdF di Palermo ha intensificato controlli su forme di sciacallaggio con aumenti dei prezzi al dettaglio per i prodotti più richiesti. "Risulta per altro che molta gente sta acquistando prodotti del tutto inutili come le classiche mascherine antipolvere che non hanno forme di filtro. Quindi un danno generale indiretto", fanno sapere dal Comune di Palermo.