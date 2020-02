Catania: rifiuti abbandonati e mancato rispetto regole, a Caltagirone chiude mercato del sabato

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) - Rifiuti abbandonati, ambulanti che non rispettano le regole e il sindaco di Caltagirone Gino Ioppolo dispone la chiusura del mercato del sabato che si svolgein via Autonomia, piazza Falcone e Borsellino e lungo parte di viale Europa. "Mancato rispetto delle regole da parte di molti ambulanti, a partire dall’indicazione di lasciare lo spazio mercatale entro le 14 che non viene osservata - si legge nella motivazione dell'ordinanza - e rifiuti abbandonati in maniera indiscriminata che creano scenari indecorosi anche nelle aree e vie circostanti e comportano costi aggiuntivi per la raccolta, che finiscono col gravare su tutti i cittadini".

"E’ una decisione sofferta e assunta dopo la constatazione che, purtroppo, non c’era altro da fare - afferma Ioppolo – Ogni nostro tentativo di ricondurre al rispetto delle regole molti venditori ambulanti del mercato è, purtroppo, risultato vano. Il rispetto dell’ambiente e dell’igiene cittadina deve prevalere. Peraltro la pulizia straordinaria che si rende necessaria a conclusione del mercato incide, per svariate decine di migliaia di euro, sulle casse comunali e, in definitiva, sui cittadini che pagano la Tari".

"Un provvedimento drastico ma inevitabile – sottolinea l’assessore alle Politiche ecologiche Francesco Caristia – Forse soltanto in questo modo ci si potrà convincere che tenere pulite le aree del mercato significa avere concreto rispetto per la città e per il suo decoro, evitandole pure i costi aggiuntivi che derivano dall’abbandono indiscriminato dei rifiuti".