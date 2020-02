Fdi: Meloni, 'io filo niente, i fili li hanno i burattini' (2)

(Adnkronos) - "Chiaramente -ha aggiunto Meloni- io sono molto contenta delle relazioni che Fdi sta costruendo a livello europeo. Come Fdi siamo presidenti insieme ai polacchi del gruppo dei Conservatori europei, che è una delle famiglie più importanti in Europa e che, secondo me, si potrebbe allargare nei prossimi mesi anche con altri partiti Conservatori e sovranisti che in Europa si stanno muovendo e guardano a noi con interesse. Stiamo costruendo una rete di contatti anche con i Repubblicani, Conservatori, sovranisti di mezzo mondo perché le battaglie che combattiamo, alla fine, con le dovute differenze, sono le stesse".