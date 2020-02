Coronavirus, contagiata bimba di 4 anni

Milano, 26 feb. (Adnkronos) - Una bambina di 4 anni risulta contagiata dal Coronavirus nella zona di Castigione d'Adda. Lo apprende l'Adnkronos. La bambina è in buone condizioni di salute.

Sale così a 326 il numero delle persone contagiate in 9 regioni, mentre 11 sono morte.

Questa è stata la prima notte in ospedale, a Palermo, per la turista 66enne bergamasca risultata positiva al test del Coronavirus. La donna è in "discrete condizioni", come spiegano i sanitari ed è tenuta in isolamento, come prevede il protocollo. Il marito e un amico che viaggiavano con lei, e che sono risultati positivi al test, sono in quarantena in albergo, sempre a Palermo, in quanto asintomatici. In quarantena anche gli altri amici che facevano parte della comitiva di 29 persone arrivati venerdì scorso da Bergamo a Palermo per un giro turistico.

La coordinatrice del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Torino ha denunciato ai carabinieri che ieri tra le 9 e le 12 ignoti hanno rubato dal pre-triage istituito nel nosocomio 10 maschere filtranti. Sulla vicenda sino in corso gli accertamenti dei militari.