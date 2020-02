Coronavirus: Unione consumatori Palermo, 'speculazione commerciale su igienizzanti'

Palermo, 26 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo raccolto diverse segnalazioni le quali hanno trovato riscontro anche su alcuni organi di informazione che, in questo particolare momento per il nostro Paese e per il mondo intero, è in atto una speculazione commerciale ai danni dei consumatori relativa ad un abnorme aumento dei prezzi dei dispositivi medico sanitari ( in primis gel igienizzanti e mascherine antivirus) volti alla prevenzione e/o attenuazione del diffondersi del virus COVID-19, meglio conosciuto come Coronavirus. Non possiamo non stigmatizzare tale scorretta prassi commerciale priva di ogni fondamento etico”. E' la denuncia delll’Unione Generale Consumatori di Palermo.

“Facciamo leva, pertanto – aggiunge l’Unione Generale Consumatori di Palermo – sulla sensibilità di tutti gli oper atori commerciali, ivi inclusi quelli che o perano sul web, affinché si contrasti ogni forma di speculazione in questo particolare momento di tensione sociale ed invitiamo tutti i consumatori a contattare la nostra Associazione, segnalandoci le condotte commerciali biasimate”.