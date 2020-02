Coronavirus: Boccia, 'grazie a Regioni, domani ordinanza no cluster'**

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio le Regioni per il lavoro di coordinamento continuo con il governo per affrontare l'emergenza del coronavirus. Da domani via libera alle ordinanze per i territori 'no cluster' secondo il modello condiviso tra governo e Conferenza delle Regioni". Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, a margine del Consiglio dei ministri.