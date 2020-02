Coronavirus: assessore Sicilia, 'finora tre casi in attesa della conferma dello Spallanzani'

Palermo, 25 feb. (Adnkronos) - "Ci troviamo a dovere gestire i tre casi in attesa della conferma definitiva dello Spallanzani e la permanenza in isolamento di un gruppo di soggetti". Lo ha detto l'assessore siciliano alla Salute Ruggeri Razza in conferenza stampa. "Nel corso della giornata abbiamo proceduto a una intervista e disamina anamnesica del personale dell'albergo", ha aggiunto.