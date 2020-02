Governo: Gelmini, 'Gruppo unanime, no a responsabili'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - No ad ogni ipotesi di cosiddetti Responsabili per sostenere il governo, no ad un supporto all'azione di Matteo Renzi. Lo ha sottolineato il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Mariastella Gelmini, con l'accordo di tutta l'assemblea dei deputati azzurri svoltasi nel tardo pomeriggio.