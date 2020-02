Coronavirus: Zingaretti, 'buon senso e spirito civico non panico'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Buon senso e spirito civico per non farsi prendere dal panico. Eliminiamo le polemiche, la tensione e collaboriamo tutti per affrontare il problema". Lo chiede il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook per rendere note le misure prese dalla Regione Lazio, di cui è presidente, per rispondere all'emergenza legata al Coronavirus.

Innanzi tutto, a partire dagli uffici pubblici, è necessario "esporre le informazioni utili per combattere il rischio del Coronavirus, per fronteggiare una situazione che può essere di pericolo". Zingaretti ricorda poi che è aumentata "l'igienizzazione dei mezzi di trasporto". L'importante, conclude, è che "circolino le informazioni vere".