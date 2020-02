Coronavirus: Casasco, 'tanti casi perché facciamo controlli che altri paesi non fanno'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Il nostro sistema sanitario è straordinario per quanto riguarda la prevenzione. Abbiamo tanti casi di positività asintomatici perché facciamo campioni in tutta la catena, altri paesi non lo fanno". Lo afferma il presidente di Confapi, Maurizio Casasco, al termine del tavolo sul coronavirus che si è tenuto al Mise. "È assurdo pensare che non possiamo esportare, che l’Italia è un paese infetto". Si sta creando una situazione che il paese "pagherà non a breve ma a lungo termine. Credo ci sia una speculazione anche in questo senso", sottolinea il presidente.