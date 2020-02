Coronavirus: Senato, misure in linea con governo e protocolli Oms

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "In merito alle dichiarazioni rese alla stampa dal ministro Speranza si precisa che le misure di prevenzione necessarie ad affrontare la diffusione del contagio e garantire la continuità legislativa sono state deliberate all’unanimità dal Collegio dei senatori Questori e dalla Conferenza dei Capigruppo e adottate in sintonia con le disposizioni governative e con i protocolli dell’Oms, sulla base di quanto consigliato e validato da esperti virologi che già collaborano ad alto livello con il governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus". E' quanto precisa un comunicato dell'ufficio stampa del Senato. "Analoghe disposizioni -ricorda la nota- sono state adottate dalla Camera dei deputati".